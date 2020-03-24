Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlarla internet ortamında görüntülü görüşme yapıldığı sırada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni suaktan eğitim sisteminin hayırlısı olması dileğinde bulundu.Çalışmalarının bir kısımını takip ettiğini belirtti. Uzaktan eğitim sistemiyle gelcekteki eğitim sistemenin temelinin atıldığını sinyalini verdi.

Bakan Selçuk, Cumhur başkanı Erdoğan'a gelece haftalarda da tatil olup olmayacağı konusunda Bilim Kurulu ile görüşeceklerini aynı zaman kendilerini talimatlarını ne yönde olacağını sordu. Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kararını önemsediğin belirterek, '' Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyora ona uyalım. İşin ehli onlar, dolayısılya onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var'' cevabını verdi.