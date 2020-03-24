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Çin’den Alınan COVİD-19 İlaçları Ambulans Uçaklarla 40 Şehre Dağıtıldı
24.03.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.
Etiketler : çin,dağıtım,ilaç,
690685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690685.aspx
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