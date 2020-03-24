Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak ve faaliyetlere devam edebilmek adına Bakanlığın koordinasyon toplantısını tüm genel müdürlerin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda önemli kararların alındığına işaret eden Pakdemirli, "Bu önemli süreçte, çiftçi ve üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi, vatandaşlarımızın gıdaya sorunsuz ulaşması, gıda güvenliği ve gıda arzı fiyat hareketlenmelerinin takibiyle tarımsal faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi adına birçok konuda önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.