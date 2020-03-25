Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 helikopteri üretilecek” bilgisine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda T-70 helikopterine ilişkin görüntüler de yer aldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı: T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor
25.03.2020 - 11:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanlığı, Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden T-70 helikopterine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Yürüttüğümüz 'Genel Maksat Helikopteri Programı' kapsamında üretilen T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 adet T-70 helikopteri üretilecek” bilgisine yer verildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanlığı,T-70 helikopteri,
690887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690887.aspx
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