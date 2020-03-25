Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz” dedi. Bakan Koca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçinin de istihdamı yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığına alınacak 32 bin personele ilişkin açıklama
25.03.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Kaynak: AA / İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
690941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690941.aspx
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