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Yaşlı adamın yüzüne maske takıp, başına kolonya döken şüphelinin cezası belli oldu
25.03.2020 - 16:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin sonraki 15 günlük dönem içinde haftada 2 kez yaşlı bakım huzur evini ziyaret etmesine karar verdi.
Etiketler : bağcılar,
690962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690962.aspx
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