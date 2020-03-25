SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı
25.03.2020 - 23:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı
Etiketler : bakan koca,
691039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691039.aspx
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