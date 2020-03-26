Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Kınık “Stoklarımızda yüzde 50 azalma oldu. Bu kritik seviye değil ama 30 bin ünite stok gibi depolarımızda var. Biz bunları 50 binlerin üzerinde görmek istiyoruz. Günlükte 9 bin ünite aldığımız kan bağışları da 3-4 bin üniteye geriledi. Kritik seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Böyle giderse sıkıntıya düşebiliriz. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmıyor. Kan vermeniz de bağışıklığınızı düşürmez aksine canlandırır” diye konuştu. Kınık ayrıca, seyyar kan bağışı ünitelerine en sağlıklı insanların geldiğini ve buraların da bir hastane olmadığını vurguladı.