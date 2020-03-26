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Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı, bazı tıbbbi malzemelerin ihracatı için izin şartı getirildi
26.03.2020 - 08:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan:"Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik."
Etiketler : ruhsar pekcan,
691086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691086.aspx
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