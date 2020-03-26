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Bakan Akar talimat verdi! Koronavirüs ile mücadelede kapsamında hız verildi
26.03.2020 - 09:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken, çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.
Etiketler : bez maske,imalat,üretim,
691105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691105.aspx
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