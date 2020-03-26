Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Midyat ilçesi ve Batman'da düzenlenen operasyonda, yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 teröristin saklandıkları adresleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu "Şiyar" kod isimli Salah Hüseyin Midyat ilçesinde babasının evinde, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist de Batman'da yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve SIM kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.