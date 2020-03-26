Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı
26.03.2020 - 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi,
691259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691259.aspx
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