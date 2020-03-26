Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Bu arada, yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23 ve Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.