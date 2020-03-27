Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı
27.03.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı geldi. Erdoğan: "Gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,koronavirüs,paylaşım,
691494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691494.aspx
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