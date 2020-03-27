Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren koronavirüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.
Çamlıca Camii koronavirüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kaldı
27.03.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çamlıca camii,koronavirüs,
691536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691536.aspx
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