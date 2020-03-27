Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın her yerinde önlemler arttırılmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölge haline getirilen Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde korona virüsle mücadele için alınan tedbirleri kapsamında, Akçakale Gümrük Kapısının giriş ve çıkışlarında kurulan termal kameralarla yüksek ateş kontrolü yapılıyor.
Barış Pınarı bölgesine korona virüse karşı termal kameralar konumlandırıldı
27.03.2020 - 19:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesine korona virüsle mücadele kapsamında termal kameralar yerleştirildi.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,
691629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691629.aspx
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