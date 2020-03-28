Curiocity’nin bin 122 kişiyle mobil şekilde gerçekleştirdiği araştırma şu verilerle sonuçlandı:
∂ “Hangi ülkenin üreteceği aşıya güvenirsiniz?” sorusuna her üç kişiden biri “Türkiye” (%34) cevabını verdi.
∂ Türkiye dışında bir aşı geliştirdiğinde güvenilecek ikinci ülke Çin (%16).
∂ Diğer güven duyulacağı belirtilen ülkeler ABD (%9), Almanya (%9), Güney Kore (%6), Küba (%4).
∂ Koronavirüsle ilgili haberleri hemen herkes (%98) takip ediyor.
∂ Her beş kişiden dördü koronavirüsün kendisine bulaşmasından endişe duyuyor (%83).
∂ Endişeli olma durumu kadınlar (%91) arasında erkeklere göre (%76) çok daha yaygın.
∂ Kadınlar bir günde ortalama 18 defa; erkekler 11 defa ellerini yıkıyor.
∂ Türkiye’nin %80’i yaşadığı şehirde koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor.
∂ Halkın %21’i, salgının bir ay içerisinde biteceğini tahmin ediyor.