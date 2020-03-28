Curiocity’nin bin 122 kişiyle mobil şekilde gerçekleştirdiği araştırma şu verilerle sonuçlandı:
∂ “Hangi ülkenin üreteceği aşıya güvenirsiniz?” sorusuna her üç kişiden biri “Türkiye” (%34) cevabını verdi.
∂ Türkiye dışında bir aşı geliştirdiğinde güvenilecek ikinci ülke Çin (%16).
∂ Diğer güven duyulacağı belirtilen ülkeler ABD (%9), Almanya (%9), Güney Kore (%6), Küba (%4).
∂ Koronavirüsle ilgili haberleri hemen herkes (%98) takip ediyor.
∂ Her beş kişiden dördü koronavirüsün kendisine bulaşmasından endişe duyuyor (%83).
∂ Endişeli olma durumu kadınlar (%91) arasında erkeklere göre (%76) çok daha yaygın.
∂ Kadınlar bir günde ortalama 18 defa; erkekler 11 defa ellerini yıkıyor.
∂ Türkiye’nin %80’i yaşadığı şehirde koronavirüs vakası olduğunu düşünüyor.
∂ Halkın %21’i, salgının bir ay içerisinde biteceğini tahmin ediyor.
Koronavirüs araştırması: Kadınlar bir günde daha fazla el yıkıyor
Ülkemizde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre Türk halkı, bilim adamlarımızın koronavirüse karşı üretebileceği aşıyı diğer ülkelerin aşılarına göre daha güvenli buluyor.
Curiocity’nin bin 122 kişiyle mobil şekilde gerçekleştirdiği araştırma şu verilerle sonuçlandı:
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