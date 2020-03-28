Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı’na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde’ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.