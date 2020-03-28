Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak, konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, çekilen görüntülerin Van ilimizde çekildiği üzere yansıtılmaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir görüntü ortamı hastanelerimizde olmamıştır. İletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sosyal medya kullanımı yoluyla bireylerin eğilimlerini de etkilemektedir. Bu durumun yansımalarının sağlık hizmetlerinde görülmeye başlanması ile birlikte konunun farklı boyutlara taşınmaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın verdiği bililer dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Van il sağlık müdürlüğü olarak bu salgına yönelik tüm çalışmalarımızı titizlikle ve hassasiyetle devam etmektedir” denildi.