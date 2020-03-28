Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında haftasonları piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Yasağın hayata geçirilmesiyle İstanbul’da piknikçilerin sıkça tercih ettiği alanların boş kaldığı görüldü. Aydos Ormanı’ndaki piknik alanları da vatandaşların piknik için gelmemesiyle boş kaldı. Polis ekibi de piknik alanında, ”Evlerinizde kalmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir. Bu nedenle piknik yapmayarak evlerinizde kalmanızı önemle rica ederiz” şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu.

Kısıtlamalar hakkında konuşan Naim Daş adlı vatandaş, “Bir kişiden bir hastalık çıkarsa bütün aile kapabilir. Doktorlara, sağlık çalışanlarına da yardımcı olmamız gerekiyor. İnşallah herkes sağlığına kavuşur. Piknik gibi bu tür organizasyonlara ara veriyoruz” dedi.

İSTANBUL (İHA) İzzet Aydın



