Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a havalimanına gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler otobüslerle polis eşliğindeki Düzce’ye gönderiliyor.



Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek’ten gece ve sabah saatlerinde gelen toplam 280 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Necla Pekolcay Yurdu’na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.a



DÜZCE (İHA) - Enes Bektaş - Ali Yıldız

