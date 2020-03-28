Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca fırtınanın 30 Mart Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.

Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.