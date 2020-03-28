Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca fırtınanın 30 Mart Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.
Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.
Meteorolojiden Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
28.03.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca fırtınanın 30 Mart Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Meteoroloji,uyarı,fırtına,
691854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691854.aspx
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