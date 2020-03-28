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Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi iki ay uzatıldı
28.03.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan:"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık"
Etiketler : Ticaret Bakanı Pekcan,
691860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691860.aspx
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