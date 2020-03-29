Vakıf, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelik çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı yapacak. “Şimdi Dayanışma Vakti” sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında, 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak. Yardımlar, İçişleri Bakanlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere yapılacak. Bu arada AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İHH’nın başlattığı kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek oldu.
İHH’dan işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım
29.03.2020 - 02:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işten çıkarılan kişilere yönelik yardım kampanyası başlattı.
Etiketler : ihh,ihh yardım,
691964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691964.aspx
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