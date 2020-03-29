Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıf, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelik çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı yapacak. “Şimdi Dayanışma Vakti” sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında, 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak. Yardımlar, İçişleri Bakanlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere yapılacak. Bu arada AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İHH’nın başlattığı kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek oldu.