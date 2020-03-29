Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse ilişkin 28 Mart 2020 tarihli güncel verileri, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden açıkladı. Bu verilere göre, dünkü test sayısı 7 bin 641, vaka sayısı bin 704, dünkü vefat sayısı ise 16 oldu. Bu çerçevede toplam test sayısı 55 bin 464, toplam vaka sayısı 7 bin 402, toplam vefat sayısı 108, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 445, toplam entübe hasta sayısı ise 309’a yükseldi. Ayrıca, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı ise 70’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verileri “Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta” ifadeleriyle paylaşarak “covid19.saglik.gov.tr” adresini kaynak gösterdi. İHA