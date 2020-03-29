Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."