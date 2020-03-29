Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında koronavirüsle ile ilgili gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu burada sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Günde 100 bin maske üretebilecek bir sistem kurduk ve şu anda üretiliyor. Hem bizim personelimizi hem de Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor. Kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, 112 hizmetimiz full çalışıyor.

ALINAN KARARLAR

Uyguladığımız bir süreç var. Bu mesele önce Çin'de başladı ve yakın komşumuz İran'a geldi. Avrupa, ABD de izlerken bu salgın bize hiç gelmeyecekler diye düşündü. Biz Sağlık Bakanımızla Elazığ'dayken Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanını aradı. Koronavirüsle ilgili konuşunca, Sağlık Bakanımıza "Sen Ankara'ya gel. Süleyman orada kalsın" dedi. Sağlık Bakanımızdan koronavirüsün araştırılmasını istedi.

Dünyada tedbir alınmamışken biz İran sınırında Sahra hastaneleri kurduk. O günden bugüne Sağlık Bakanmızın hakkını vermek isterim. Bu virüsün dışarıdan geleceğini, üzerimize çok iş düşeceğini söyledi. Ardından tüm tedbirleri almaya başladık. 4 tane süreç var; Kamu sistemi, Sağlık sistemimizin ayakta kalması, Gıda-Sağlık hizmeti, Sosyal izolasyon



NEDEN AŞAMA AŞAMA HAREKET EDİLDİ?

Toplum bunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda acaba ne olacak sorusuyla karşı karşıya. Dünya ilk kez bu virüsle karşı karşıya. Hiçbir tereddütümüz olmadı. Almamız gereken tedbirleri zamanında aldık. Birazdan da yeni bir genelge yayınlayacağız. Bizim dünyadan farkımız şu; bazı ülkeler rakamlar veriyorlar, ne kadarı topluma ulaştırılıyor. Biz işin başından itibaren şeffaf bir sistem kurduk. Sağlık Bakanımızdan ilk günden beri açıklamalarda bulundu. Adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

UMREDEN GELEN KAFİLE

Dünyada uçak yolculukları, sınırlarını kapatalı çok bir zaman olmadı. Bize gelen umrecilerimizde veya yurtdışından gelenlerde. Avrupa'da patladığını gördüğümüz an pat diye tedbirimizi aldık. Suudi Arabistan'dan bize vakalarla ilgili bilgi gelmedi. Biz ta ki gelen Umrecilerden birinde vaka gördük. Hemen karantina kararı aldık. Ardından yurtdışından gelenlere de bunu uyguladık. Başka ülkelerin büyükelçileri gelmek istedi. Ya karantinada kalırsınız ya da dönersiniz" dedik.

Bu süreçte hemen koordine olduk. Umreden gelenler evlerine gitmeyi beklerken biz onları karantinaya aldık. 24 saat içerisinde tüm gerekenleri yerine getirdik. Hepsiyle ilgili de sağlık kontrolleri yapıldı. Virüsün hangi etkenden yayıldığını tespit ettiğimiz sürecinde önlemimizi aldık.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bizim almayacağımız tedbir yoktur. Sabahleyin valilerimizle bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeyi de Cumhurbaşkanmıza arz ettik. Son 4-5 gündür Türkiye'de hayat %80 durmuş idi. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyulabilir de. Üretim ve tedariğin dışında, sağlık dışında bir izolasyonun sağlandığını söyleyebilirim. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Bütün parametreleri izliyoruz. Şu anki durumda cumartesi pazar yaklaşık yüzde %95 durumunda eve çekildi. Yarını izleyeceğiz öbür günü izleyeceğiz.

Ekonomi muhakkak etkileyecektir. Dünyanın ekonomileri de etkileniyor. Ülkeler artık kendi ülkeleri içerisinde mi üretim yapacaklar. Bizim için 4 tane konuyu ayakta tutmamız önemli. Sağlık, gıda-hijyen, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu 4 konu bizim için önemli. Eğer sağlayamazsak tüm tedbirleri alacağız.