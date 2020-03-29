TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.
Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı
29.03.2020 - 21:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz.
Kaynak: İHA
Etiketler : tff,rüştü reçber,geçmiş olsun mesajı,
692198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692198.aspx
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