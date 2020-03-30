Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği ilimiz genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınması yasaklanmıştır. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarımızın sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir” denildi.
Van'da çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı
30.03.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çocukların market ve pazara götürülmesi yasaklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,market,pazar,çocuk,yasak,
692291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692291.aspx
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