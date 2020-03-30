Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Mart 2020 Tuşba ilçesi Güvençli Mahallesi’nde (jandarma sorumluluk bölgesi); Ç., B. ve H. soyadlı üç aile arasında ticari anlaşmazlık nedeniyle çıkan ateşli silahla kasten adam öldürme olayında 3 şahsın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin 29 Mart 2020 günü sevk ve duruşma işlemleri esnasında Van Adliyesi çevresinde müdürlüğümüzce olası suçları önlemek, suç işlenmesi halinde delilleri tespit etmek amacıyla saat 08.00’den itibaren gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Şüphelilerin adli makamlarda işlemleri devam ettiği esnada Van Adliyesi ve çevresinde alınan tedbirler kapsamında görevlilerimizce İpekyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda bulunan bir araçtan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı. Araçta B. ailesinden 2, Ç. ailesinden 1 olmak üzere 3 şüpheli, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 32 adet fişek ve 2 adet bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.