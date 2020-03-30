Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu.
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
30.03.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi,Seyahat İzin Belgesi,e-Devlet,
692316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692316.aspx
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