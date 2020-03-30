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MHP 4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan Alparslan Türkeş anma programlarının iptal ediliğini duyurdu
30.03.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:"Koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan’da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir. "
Etiketler : MHP,türkeş,
692363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692363.aspx
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