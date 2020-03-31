Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı 'Millete Sesleniş'in ardından kampanyaya destekler büyüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çıktığını açıkladı. Aktaş açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor" diyerek destek oldu.