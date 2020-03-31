İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez” ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun: Taş koymaya çalışanları millet affetmez
31.03.2020 - 01:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.
Etiketler : fahrettin altun,biz bize yeteriz,
692500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692500.aspx
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