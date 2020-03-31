Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez” ifadelerini kullandı.