Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, dün koronavirüs ile mücadele kapsamında bir duyuru yayınladı. Duyuruda şu sözler yer aldı: “Koronavirüs ile ilgili mücadeleden en az hasarla çıkmak için Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası düzenlenmiştir. Bu sebeple milletvekillerimizin bin TL’den az olmamak üzere 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemli rica olunur.”

Öte yandan, bazı milletvekilleri de maaşlarını bağışladığını açıklayarak bu süreçte hükûmete destek oldu. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında üç aylık maaşını TBMM’ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Twitter hesabından üç aylık maaşını bağışladığını yazdı.