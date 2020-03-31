Prof. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altın alındı
31.03.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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