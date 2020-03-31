Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.