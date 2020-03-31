Türkiye’de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581’e ulaştı.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
31.03.2020 - 19:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581’e ulaştı.
Türkiye’de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581’e ulaştı.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,
692784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692784.aspx
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