Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." dedi.

Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." diye konuştu.

Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü." dedi.

Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." ifadesinde bulundu.

Soylu, "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı." diye konuştu.

Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." dedi.