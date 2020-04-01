Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardımların tek merkezden yapılması gerektiğini ve oluşturulacak bir fona genel bütçeden pay alan kurumların ya da rekor karlarla bilanço açıklayan kurumların aktarım yapabileceğini belirten Destici, bu fona Meclis’te grubu bulunan partilerin de destek verebileceğini bildirdi. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına seslenen Destici “Burada en büyük sorumluluk size düşmektedir. Hazineden aldığınız yardımın en azından yarısını mutlaka bağışlamalısınız. Bu yardımın yarısını bağışlasalar bile rakam 219,5 milyon lirayı buluyor” dedi.