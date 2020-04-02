Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.