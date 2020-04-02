Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan başsağlığı mesajı
02.04.2020 - 01:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,Cemil Taşçıoğlu,
693093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693093.aspx
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