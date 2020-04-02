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Bakan Selçuk'tan sağlık raporu açıklaması
02.04.2020 - 09:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,sağlık raporu,
693157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693157.aspx
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