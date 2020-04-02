İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155? bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr” denildi.
İletişim Başkanlığı: ”Milli Dayanışma Kampanyası’nda 846 milyon 606 bin 155 TL toplandı”
02.04.2020 - 22:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası’na şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 Türk lirası bağış yapıldığını açıkladı.
Etiketler : İletişim Başkanlığı,
693344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693344.aspx
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