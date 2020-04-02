İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155? bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr” denildi.