Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155? bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr” denildi.