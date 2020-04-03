Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
03.04.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,terörist,
693493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693493.aspx
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