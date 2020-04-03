Bakan Varank: "(Covid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz."
Bakan Varank: Covid-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
03.04.2020 - 11:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
693494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693494.aspx
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