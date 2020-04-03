Milli Savunma Bakanı Akar: "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan koronavirüs açıklaması
03.04.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar: "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar,
693621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693621.aspx
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