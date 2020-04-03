Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

COVID-19 salgının ülkemizde etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren büyük bir sorumluluk örneği sergileyen ve Türkiye’nin Eren’i sloganı ile yola çıkan Eren Holding ilk olarak Çorlu’da holding bünyesinde faaliyet gösteren Lacoste tesislerinde devletin ihtiyaç duyduğu maske ve tulumların seri üretimine başlamıştı. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına kayıtsız kalmayan Eren Holding; kampanyaya 6 milyon TL nakdi yardım ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini karşılamak içinde 5 milyon TL tutarında yardım gerçekleştirdi. Holding’in web sitesinden yapılan duyuruda “salgın tehdidinin ortadan kalktığı ana kadar yardımların devam edileceği ifade edildi” denildi.

