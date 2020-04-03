Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 70’i bağlı kuruluşlardan ve iştirak şirketlerden, 48’i de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.