İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 70’i bağlı kuruluşlardan ve iştirak şirketlerden, 48’i de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.