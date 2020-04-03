İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 70’i bağlı kuruluşlardan ve iştirak şirketlerden, 48’i de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
İBB’de çalışan 118 kişide korona virüs testi pozitif çıktı
03.04.2020 - 21:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlerinde toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Etiketler : İBB,
693654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693654.aspx
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