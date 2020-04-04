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Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
04.04.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.
Etiketler : MSB,Hulusi akar,açıklama,
693759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693759.aspx
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