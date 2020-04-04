Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin evde olmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Değerli gençler, evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Kapınızda kitaplar, ekranda online etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı
04.04.2020 - 13:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençlere çağrıda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : bakan kasapoğlu,genç,çağrı,
693812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693812.aspx
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