Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz” dedi.
Bakan Koca’dan gençlere teşekkür
04.04.2020 - 22:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Etiketler : Fahrettin Koca,
693905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693905.aspx
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